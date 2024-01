FC Emmen in kletsnat Doetinchem onderuit in oefenduel tegen De Graafschap

VOETBAL - FC Emmen verloor vanmiddag de enige oefenwedstrijd in de zeer korte voorbereiding op de start van de tweede seizoenshelft. Op het zompige veld van vv Doetinchem was competitiegenoot De Graafschap met 4-1 te sterk.

Het duel tegen De Graafschap was de afsluiting van een kort trainingskamp in het Brabantse Oisterwijk, waar de equipe van Fred Grim twee dagen trainde op kunstgras. "Niet ideaal natuurlijk. We wilden dolgraag op gewoon gras trainen, maar dat was niet te doen vanwege de hevige regenval", aldus de oefenmeester. "Vandaag bleek dat wel terecht."

Emmen de kansen, De Graafschap de goals

FC Emmen begon de wedstrijd, van 4 x 30 minuten, voetballend prima maar keek na 50 minuten wel tegen een 2-0 achterstand aan. Waar de Drenten de kansen onbenut lieten, waren de Superboeren genadeloos in de afronding. Twee kansen leverden de ploeg van Jan Vreman twee treffers op, al gingen de armen van de Drenten bij beide goals wel (terecht maar tevergeefs) de lucht in wegens buitenspel. Basar Önal scoorde na zes minuten al de 1-0 en tien minuten voor de rust verdubbelde David Flakus Bosilj de score. Emmen, met drie centrale verdedigers startend (Mike te Wierik, Julius Dirksen en Dennis Vos), kreeg voldoende kansen via de weer fitte Desley Ubbink, Jorrit Smeets en Joey Konings, maar het drietal kreeg de bal niet langs De Graafschap-doelman Thijs Jansen.

Geen Heylen en El Messaoudi

Grim begon, naast de drie centrale verdedigers, met Jan Hoekstra in de goal en met Jeff Hardeveld en Robin Schouten als backs. Op het middenveld speelden Jorrit Smeets, Jari Vlak en Desley Ubbink, al had die laatste de vrijheid om ook op te duiken in de punt van de aanval waar hij werd geflankeerd door Joey Konings en Chardi Landu. Michaël Heylen en Ahmed El Messaoudi werkten op een bijveld een aparte training af. Het is afwachten of die twee volgende week zaterdag terug zullen zijn als Emmen de competitie hervat met een thuisduel tegen NAC. Piotr Parzyszek, Rui Mendes (de laatste dagen niet topfit), Lorenzo Burnet, Maikel Kieftenbeld en Lucas Bernadou waren bankzitters.