Nog 225 kaarten aan de deur beschikbaar voor finale Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

ZAALVOETBAL - Goed nieuws voor de echte liefhebbers van zaalvoetbal en het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi in het bijzonder, want er zijn nog toegangskaarten beschikbaar voor de finaledag van morgen. De organisatie maakte zojuist bekend dat er zo'n 225 kaarten in de vrije verkoop gaan. Let wel: aan de deur van Sporthal Angelslo in Emmen.