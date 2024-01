Fred Grim: 'Het is niet meer zoals het was bij FC Emmen'

Dat heeft volgens de oefenmeester ook weinig zin aangezien de financiële middelen van de Drentse club beperkt zijn. "Het is niet meer zoals het was bij FC Emmen", laat Grim weten na het oefenduel tegen De Graafschap (die met 4-1 werd verloren). Er zullen eerst spelers weg moeten en dan het liefst met een transfersom."

'De telefoon staat niet roodgloeiend'

"De telefoon staat echter niet roodgloeiend op dit moment", vervolgt Grim die in Emmen ook technisch manager is. "Dat is een heel eerlijk antwoord. Ja, er is wel eens een zaakwaarnemer die contact opneemt maar dan is het vooral informatief."

Kieftenbeld is, volgens vriend en vijand, te goed voor de bank van FC Emmen

Het liefst houdt Grim zijn selectie bij elkaar, ook al zou een vertrek van bijvoorbeeld Maikel Kieftenbeld wel zorgen voor mogelijkheden op de transfermarkt. Kieftenbeld is, volgens vriend en vijand, te goed en te duur voor een rol als bankzitter bij Emmen. "Maar ik ga hier njet op individuen in", aldus Grim die hoopt dat zijn ploeg de nare smaak van de maand december (waarin geen enkel punt werd gepakt) snel kan vergeten. "Zoiets gaat uiteraard het snelst met een overwinning. Daar moeten we volgende week voor zorgen, in het thuisduel tegen NAC. Tot die tijd moeten we er samen alles aan doen om weer helemaal fris te worden, ook in de koppies."