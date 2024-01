Lees terug: Zo verliep de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi? Volg hier het liveblog

ZAALVOETBAL - 100 teams werden er 50, vervolgens 25 én daarna 5 terwijl vijf andere ploegen nog mochten strijden om het zesde en laatste ticket. Die ging afgelopen woensdag naar FC Meppel en dus completeert die club het rijtje finalisten die vandaag gaan strijden om de cup en toch vooral de eer, want het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland winnen.. dat telt!

We spelen vandaag in twee poules van 3. De beste 2 van beide poules gaan door naar de kruisfinale, waar de twee finalisten bekend zullen worden. Vervolgens spelen de nummers 3 van de poules om plek 5 & 6, vervolgen we de strijd om plek 3 & 4 tussen de twee verliezend kruisfinalisten gevolgd door grote finale. Die staat gepland om 17.00 uur.