Hoogeveen wint Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi: verrassing LTC wordt in finale verslagen

In een volgepakt Sporthal Angelslo wist Hoogeveen met 2-4 de finale te winnen van LTC uit Assen en daarmee zijn zij de 45e winnaar van het toernooi, ondanks dat het de 47e editie is. Dit komt doordat er in 2020 en 2021 geen winnaar is geweest in verband met de coronapandemie.

De finale bleef lang spannend, en bij rust stond het nog 0-0 tussen beide teams. In de tweede helft van de eindstrijd wist Hoogeveen te scoren en kwam al snel met 0-2 voor via Noah Schuurman en Justin Benjamins. LTC deed nog iets terug, en kwam vanuit een vrije trap terug in de wedstrijd. Van korte duur, want Noah Schuurman vergrootte de voorsprong vrij snel naar 1-3.

Met nog twee minuten te spelen kwam LTC opnieuw dichtbij dankzij Mehran Ali Pour Asli vanaf de strafschopstip, maar direct daarna zette Benjamins de einduitslag op het bord: 2-4.



De wedstrijd voor de eerste plek is de enige wedstrijd in het toernooi dat niet gespeeld wordt over 25 minuten, maar twee helften van twintig minuten.