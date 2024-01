DOS’46 stunt met knappe uitzege bij PKC

KORFBAL - DOS'46 stond voor een zware opdracht in de confrontatie met PKC, de nummer twee van de Korfbal League, maar zorgde voor een grote stunt door het uitduel in Papendrecht te winnen. Na een 13-12 ruststand trok DOS'46 met klein verschil aan het langste eind: 20-21.

Met dit eindresultaat hield trainer Henk Jan Mulder op voorhand geen rekening. Dat het toch gebeurde was de verdienste van een sterk spelend collectief. Waar DOS'46 vooralsnog wisselend presteert was Mulder zeer tevreden met de wijze waarop zijn team PKC bestreed.

''Dit zijn heerlijke bonuspunten, want ze hebben gestreden als leeuwen en dat is beloond. We wisten dat ze enorm gevaarlijk waren met vrije worpen, maar dat hadden we uitstekend onder controle. Toen er nog een kleine tien minuten op de klok stonden keken we tegen een 20-16 achterstand aan, maar Mart Vrielink bracht ons in een spannende slotfase uiteindelijk toch nog de volle winst.''