Sudosa Desto uitgeschakeld in beker door Sliedrecht Sport 2

De verschillen waren niet groot in de eerste twee sets waarin Sudosa Desto weliswaar verloor, maar in de derde set beet de ploeg toch fel van zich af. Uiteindelijk ging Sudosa Desto in de vierde set alsnog met klein verschil voor de bijl en dat was niet helemaal terecht blikte teammanager Jaap Westra terug.

''We begonnen slecht en daarna bleef het heel close. In de derde set herstelden we wat we fout deden en daarna volgde er nog een hele spannende vierde set die we dankzij een aantal ongelukkige ballen helaas met heel klein verschil verloren. Als het ons wel was gelukt om deze set in ons voordeel te beslissen had ik het nog willen zien in de vijfde set, want het lag echt ontzettend dicht bij elkaar.''