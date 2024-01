Vooruitblik: dit zijn Drentse kanshebbers op eremetaal in Parijs

Dit jaar vinden, in Parijs, de Olympische Spelen plaats. Er zijn een aantal Drentse medaillekandidaten.

Wie zijn die Drentse sporters die kans maken op eremetaal in Frankrijk? Hieronder volgen drie gegadigden.

Beachvolleybal: Katja Stam

De uit Klijndijk afkomstige Katje Stam is, met haar partner Raïsa Schoon, wereldtop in het beachvolleybal. Het duo won al een paar Elite 16-toernooien, een soort grand slam. Het duo staat op dit moment vijfde op de wereldranglijst, maar stond zelfs een tijdje op de eerste plek. Een medaille in Parijs behoort zeker tot de mogelijkheden.

Atletiek: Jorinde van Klinken

Jorinde van Klinken maakt met het kogelstoten en met name in het discuswerpen kans op een medaille in Parijs. In die laatste discipline won Van Klinken, als eerste Nederlandse vrouw, een Diamond League-wedstrijd. Tijdens de laatste twee wereldkampioenschappen was de Assense al dicht bij een medaille. Van Klinken behaalde toen twee keer een ondankbare vierde plaats.

Wielrennen: Maike van der Duin

Wielrenster Maike van der Duin uit Assen brak in 2021 door met een zilveren medaille op het wereldkampioenschap baanwielrennen. In hetzelfde jaar behaalde Van der Duin als belofte goud, twee keer zilver en brons op het Europees baankampioenschap in Apeldoorn.