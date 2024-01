SV Pesse wint Indoor Soccer Ladies Cup, Roden verliest finale in Leek

ZAALVOETBAL - Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is nog altijd het grootste en (zeker in Drenthe en Overijssel) het populairste zaalvoetbaltoernooi, maar in de winterstop worden er in Drenthe en net daarbuiten meer toernooien georganiseerd. In Gieten, Meppel, Ruinen en Leek kwamen de afgelopen weken diverse Drentse clubs in actie, terwijl voor de dames de vijfde editie van het Indoor Soccer Ladies Cup op het programma stond.

Dat laatste toernooi beleefde vanmiddag de apotheose in sporthal De Eendracht in Zwartemeer en werd een prooi voor de dames van SV Pesse. In de finale werd NWVV/Titan na een 2-2 eindstand in de reguliere wedstrijd in de strafschoppenserie verslagen.

Schoonebeek, de winnaar van de vorige editie, bereikte wel de finaledag maar kwam uiteindelijk niet verder dan de zesde plaats.

Roden verliest finale in Leek

De koploper van de zondag 2e klasse I, vv Roden, werd zaterdagavond tweede tijdens de A-finale van het Leekster Voetbalgala. Na een bloedeloze 0-0 tegen VEV'67 bleek de Leekster voetbalclub sterker vanaf de strafschopstip (3-1).

De B-finale werd een prooi voor vv Veenhuizen. In de finale werd het 3-0 tegen ONB. Coen Schmidt (2x) en Wouter de Gries zorgden voor de treffers.

Blauw Wit'34 win in Meppel

Het 34ste Vriend/Stadtmüller Futsaltoernooi in Meppel werd een prooi voor Blauw Wit'34 uit Leeuwarden. SC Emmeloord eindigde als 2e, voor Staphorst en Franeker.

De Drentse finalisten in Meppel - MSC, Alcides (za), Alcides (zo) en Vitesse'63 - speelden vrijdagavond geen echte rol van betekenis.

Usquert wint met overmacht in Gieten

Usquert won zaterdagavond editie 40 van het Kerstzaalvoetbaltoernooi van vv Gieten, voor clubs die uitkomen in de 4e klasse of lager. In de finale werd SETA met 7-0 verpulverd.

Karim Layeb (oud-speler van Leekster Eagles en nu met de zaalvoetbaltak van PKC'83 koploper in de eerste divisie) was de grote man bij de Groningers.

Van de 15 deelnemende ploegen eindigde Wildervank op plek 3 (na een 5-1 zege op Eext) in de troostfinale. VAKO werd 5e en SPW 6e. Het onderlinge treffen eindigde in 3-0 voor de Drentse club.

Voor de kerst won vv Gieten al het (eigen) toernooi voor clubs die in de 3e klasse of hoger spelen.

vv Hoogeveen (zondag) wint voor zevende het keer Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

De 45e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi werd een prooi voor de grote favoriet: vv Hoogeveen (zondag). In de finale was het verrassende LTC uit Assen een pittige tegenstander, maar na een 0-0 ruststand wonnen de blauwhemden de Champions League van de zaalvoetbaltoernooien met 4-2.