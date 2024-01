Voormalig 'Rossi-monteur' Robin Spijkers werkt nu als teamcoördinator in MotoGP

MOTORSPORT - Robin Spijkers (42) uit Dwingeloo is de nieuwe teamcoördinator van het Aprilla-MotoGP-team van Trackhouse Racing. De Portugees Miguel Oliviera en de Spanjaard Raul Fernandez rijden komend seizoen voor het Amerikaanse team.

In het verleden was Spijkers monteur voor onder meer Fabio Quartararo en Valentino Rossi. Afgelopen seizoen sleutelde hij aan de Ducati van Marco Bezzecchi, die op de derde plaats in de strijd om de wereldtitel in de MotoGP eindigde.

Geen contractverlenging

"Eind augustus kreeg ik te horen dat ik niet verder kon bij het VR-Racing team. Dat was best even slikken: ik had het niet verwacht. Het hele team bestaat verder uit Italianen en Spanjaarden, dus ik was daar wel een beetje een buitenbeentje, maar op mijn werk hadden ze verder niks aan te merken", verklaart Spijkers.

"Daarna was ik zo goed als rond met een ander team, maar dat ketste op het laatste moment af. Dat was pas écht balen. Maar gelukkig heeft Wilco Zeelenberg zich sterk gemaakt voor mijn komst naar het Trackhouse Racing team", reageert Spjkers.

Teamcoördinator

Hij gaat daar aan de slag als teamcoördinator en zal dus zelf niet meer sleutelen. "Als teamcoördinator ondersteun je het hele team. Eigenlijk regel ik alles om het team heen, zodat alle specialisten zich alleen maar bezig hoeven te houden met waar ze goed in zijn. Ik zorg dat er genoeg op voorraad is, dat er hotels over de hele wereld geregeld worden en bijvoorbeeld dat de juiste spullen op de juiste tijd op de juiste plek komen."

In het verleden vervulde Spijkers deze rol ook al eens. "Toen beviel het me niet omdat ik toen nog niet 'uitgesleuteld' was. Ik wilde destijds nog graag als monteur aan het werk in de MotoGP. Dat heb ik nu inmiddels een paar jaar kunnen doen en als je monteur van Rossi bent geweest kun je daar niet makkelijk overheen", lacht Spijkers.

Hereniging met Wilco Zeelenberg

In het nieuwe team is de 42-jarige Dwingelder de rechterhand van voormalig Grand Prix-coureur Wilco Zeelenberg. De twee kennen elkaar al vanaf 2007. "Ik ging al met Wilco mee als monteur naar de Zeelenberg Speedweek. Een week waarin coureurs rijvaardigheidstrainingen kregen van van grote namen uit de Nederlandse motorsport. En daarna werkten we in 2019 weer samen bij het Petronas Yamaha SRT-team."

Drukke tijden

Ondanks dat het nieuwe seizoen pas op 10 maart begint met de Grand Prix van Qatar zijn het nu hele drukke tijden voor Spijkers. "Juist in de voorbereiding moet er veel geregeld worden. Ik heb gelukkig wel een heel goede voorganger bij dit team gehad en dus ligt er al een goede basis. Maar het kost mij ook tijd om m'n eigen weg te vinden in deze nieuwe functie", besluit Spijkers.

Op zondag 30 juni is de TT van Assen.