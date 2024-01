Wereldkampioenen Van der Poel en Van Empel ontbreken bij NK veldrijden in Hoogeveen

VELDRIJDEN - De wedstrijden zullen er zeker niet minder spannend om worden, maar Mathieu van der Poel en Fem van Empel gaan zondag niet van start bij het Nederlands kampioenschap veldrijden in recreatiegebied Nijstad in Hoogeveen.

Voor de regerend wereldkampioenen past de Nederlandse titelstrijd niet in hun voorbereiding op het wereldkampioenschap dat over dik drie weken in het Tsjechische Tabor wordt verreden. Van Empel liet de organisatie in Hoogeveen weten ook nog steeds last te hebben van haar rug.