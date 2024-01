Kijk hier live mee naar de eerste marathon op natuurijs

Het Friese Burgum had vorige winter (14 december 2022) de primeur. Gary Hekman en Maaike Verweij uit Veenhuizen kroonden zich tot winnaars van de marathon. De winter daarvoor was Noordlaren (26 december 2021) de gelukkige. Evert Hoolwerf zegevierde bij de mannen, Verweij was daar ook de sterkste bij de vrouwen. Verweij kan deze editie niet meedoen , omdat ze in het vliegtuig zit.