Binnen twee dagen marathon in Noordlaren? 'We geloven daar wel in'

MARATHONSCHAATSEN - IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren gaat ervan uit dat er morgen of donderdag een marathon op hun ijsbaan verreden kan worden. Welke dag het zal worden hangt af van het ijs op andere ijsbanen in het land.

Het plan is een vierdaagse marathon; elke dag op een andere baan. De ijsvereniging in Haaksbergen bereidt zich voor op een marathon morgenavond. Mocht die doorgaan, dan is Noordlaren donderdagochtend aan de beurt.

Zo niet, dan vraagt de KNSB aan Noordlaren of de marathon een dag eerder kan. "Nou, het ijs heeft zich hartstikke goed gehouden vandaag, dus wij geloven daar wel in", zegt voorzitter Jan Geert Veldman bij RTV Noord

"Het kan ook donderdagochtend, maar het liefst doen we het morgenavond, gezellig in het donker. Lampjes erbij, koek en zopie..."

Hele nacht doorwerken

De baan in Noordlaren maakt zich na sluitingstijd vanavond klaar voor de marathon. Veldman: "Dan gaan we de baan vegen en sproeien, de hele nacht door. Er ligt nu anderhalf tot twee centimeter ijs. We moeten drie hebben, maar dat redden we wel morgen. Dus mocht het in Haaksbergen niet lukken, dan doen wij het hier. Ik vind dat er geschaatst moet worden."