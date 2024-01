FC Emmen schuift Gijs Bolk (19) door naar hoofdmacht

VOETBAL - FC Emmen-trainer en technisch manager Fred Grim heeft Gijs Bolk per direct overgeheveld van O21 naar de eerste selectie. De linksbenige centrale verdediger vierde afgelopen zaterdag zijn 19e verjaardag en een dag eerder speelde hij nog mee in de oefenwedstrijd tegen De Graafschap.

Dat duel was overigens voor Bolk de derde keer dat hij minuten maakte in de hoofdmacht. Eerder dit seizoen speelde hij al mee in de oefenduels tegen Heracles (zie foto) en VfL Osnabrück. In de laatste wedstrijd voor de winterstop, bij FC Dordrecht, zat Bolk voor het eerst bij de wedstrijdselectie voor een competitieduel. Tot een invalbeurt kwam het niet.