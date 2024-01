Maaike Verweij miste op haar na eerste natuurijsmarathon, maar krijgt vanavond herkansing

Op de valreep miste ze de eerste schaatsmarathon op natuurijs in Winterswijk. Maar vandaag krijgt marathonschaatster Maaike Verweij uit Veenhuizen haar herkansing, en ook nog eens een stuk dichter bij huis in Noordlaren.

Dat ze de allereerste Nederlandse marathon op natuurijs miste, was even balen, zegt Verweij. "Eerst hadden ze het erover dat woensdag de eerste marathon zou zijn. Dus ik dacht, dan gaan we dat precies redden." Verweij, die op de eerste dag van dit jaar nog zilver won op het NK marathonschaatsen, reisde gisteren terug vanuit Tenerife, na een trainingsfietsweek. "We gingen om 17.00 uur van Tenerife weg, dus dan ga je het niet redden."

Hoewel het zuur is om zo'n speciale wedstrijd op een haar na te missen, blijft ze er rustig onder. "Je kan er dan ook niks meer aan doen. Je kunt je er heel druk over maken, maar het is dan ook even wat het is."

Feestje op afstand

Toch kon ze het feestje op afstand wel een beetje meevieren. "Ik ben heel blij dat er ploeggenoten waren die wel in Nederland waren op dat moment en de winst pakten (Marijke Groenewoud, red.). Dat is natuurlijk wel heel erg mooi."

De voorbereidingen voor de schaatsmarathon in Noordlaren zijn in volle gang, legt Verweij uit. "Vandaag ga ik 'losfietsen', even proberen de reis eruit te fietsen. Dan ga ik naar Thialf, waar de ploeg schaatst en dan door naar Noordlaren."

Meedoen om de winst

Of de winst vandaag op haar naam geschreven gaat worden, is afwachten, zegt ze. "Ik denk dat ik altijd kan meedoen om de winst als ik fit ben, en dan moet het ook een beetje je kant op vallen. Dan moet de koers zo lopen, dat-ie voor jou goed uitvalt. En het is even de vraag hoe ik de reis verteerd heb. Maar ik ga er alles aan doen om er vanavond wat moois van te maken."