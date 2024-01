El Messaoudi verruilt FC Emmen voor club in Kazachstan

De aanvallende middenvelder had bij Emmen nog een contract tot komende zomer. De Drentse club ontvangt volgens trainer en technisch manager Fred Grim een transfervergoeding. Bovendien zal er door het wegvallen van een salarispost ruimte komen om de selectie in de komende weken te versterken op twee - volgens Grim - belangrijke posities: een rechtsback en een aanvaller.

Ahmed El Messaoudi tekende in 2022 op De Oude Meerdijk en toonde regelmatig zijn klasse. In totaal kwam de Belgische Marokkaan tot 51 wedstrijden in het rood en wit.

'Wat heb ik eraan om te praten over zijn vertrek voordat het rond is'

Grim zag El Messaoudi de laatste maanden groeien in zijn rol, maar vond wel dat het de laatste weken voor de winterstop wat minder werd. "Daarnaast was het rendement uiteindelijk ook niet goed genoeg, niet qua doelpunten en ook niet als het gaat om assists."

Overigens had de oefenmeester van de Drentse club een simpele verklaring waarom er de afgelopen dagen niet werd gecommuniceerd over het eventuele vertrek van El Messaoudi. "Wat heb ik eraan om te praten over zijn vertrek voordat de deal rond is? Pas aan het eind van de ochtend waren alle plooien gladgestreken."