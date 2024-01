Henk Jan Mulder en Friso Boode verlengen contract bij DOS'46

Mulder en Boode begonnen in de zomer van 2022 aan hun klus bij de hoofdmacht van DOS'46, dat uitkomt in de Korfbal League. De club staat dit seizoen op de vijfde plaats.

"DOS'46 is een prachtige club en de samenwerking met de selectie verloopt nog steeds heel plezierig", zegt Mulder. "Deze stap past uitstekend in ons meerjarenplan waarin het behoud van topkorfbal een belangrijke pijler is en waarbij we ook naar een positie in de top van Nederland kijken", zegt voorzitter Haralt Lucas over de contractverlengingen.