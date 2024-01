Bokstrainingen brengen Luciën van der Es (17) weer op het rechte pad

BOKSEN - Twee jaar geleden blowde hij nog dagelijks, spijbelde hij van school en stond de politie regelmatig op de stoep. Maar sinds Lucien van der Es (17) uit Assen in de boksschool van Ben Tingen in Bovensmilde traint, heeft hij het rechte pad weer gevonden.

In december stond hij zelfs in de finale van het Nederlands kampioenschap in de B-klasse. Maar daar was de tegenstand nog net iets te groot. Maar in het licht van z'n verleden een hele bijzondere prestatie.

"Ik keek niet vooruit en dacht niet aan volgende week. Vooral op school wilde ik niet leren en ben ik ook blijven zitten", reageert Van der Es.

'Hij kwam altijd wel met problemen thuis'

Zijn broer Jullian (19) zag het met lede ogen aan. "Hij was niet heel veel thuis en heel veel op straat en hij kwam eigenlijk altijd wel met problemen thuis. Dat was soms best wel moeilijk, want je wil er natuurlijk altijd voor je broertje zijn. Soms was het lastig om in te schatten of ik me er wel of niet mee moest bemoeien."

Boksen

De moeder van Luciën, Karin, nam het initiatief om hem aan te melden voor de bokstrainingen van voormalig bokser Ben Tingen uit Bovensmilde. Z'n andere twee broers volgden hem en voor Luciën was dat precies de stap die hij nodig had.

"We stoeiden altijd al thuis als m'n moeder weg was. Dus we hadden altijd wel een oogje op vechten", vertelt Luciën. "Eerst was ik meer in mezelf gekeerd, maar nu ben ik veel opener omdat ik iets kan waar ik trots op kan zijn. Ik ben socialer en zelfverzekerder. Als je iets leuk vindt, gaat het natuurlijk ook makkelijker. Ik ben nu meer gefocust op de toekomst en op gezond leven. En ook m'n omgeving is nu blij met mij."

Joris' Kerstboom

Zo greep z'n moeder het tv-programma Joris' Kerstboom aan om haar zoon 'in het licht te zetten' en hem op landelijke tv te complimenteren met z'n grote ommezwaai.

"Ik dacht: ik doe het voor m'n moeder. Om te laten zien dat ik het toch wel kan. Het deed me zeker wat. Maar eigenlijk zou zij 'in het licht' moeten staan. Want zonder haar was ik hier niet geweest."