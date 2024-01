Gedreven vrijwilligers bouwen twee weken lang aan parcours NK veldrijden Hoogeveen

'Veldrijmoeders'

Sabine Blaauwgeers en Hillegonda Dijkman zijn twee 'veldrijmoeders'. Hun beide zonen doen mee aan het NK en daarom steken ze zelf ook de handen uit de mouwen.

"Ten eerste is het leuk om mee te helpen aan iets waar je eigen kind heel veel plezier aan beleeft", zegt Dijkman. "En als je lid bent van een bepaalde vereniging dan doe je daar natuurlijk ook iets voor." "De sfeer is hier fantastisch", gaat Blaauwgeers verder. "Het is net als bij de wedstrijden, iedereen is lekker bezig en er is een lekkere sfeer."

De vrouwen vallen wel op, want op het parcours zijn vooral mannen aan het werk. "Dat is sowieso het geval bij het veldrijden", zegt Dijkman. "Er zijn wel wat 'veldrijmoeders', maar meestal zijn het de vaders die heel erg betrokken zijn."

'Met z'n allen de schouders eronder'

Al met al zijn er heel wat handen nodig om het gelegenheidsparcours in recreatiegebied Nijstad op te bouwen. "Er zijn heel veel leden van De Peddelaars en vrienden en kennissen die komen helpen. Het is wel vaak dezelfde groep die ook bij andere evenementen hebben geholpen, zoals bij het EK. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor, want zonder hun kunnen we dit niet opbouwen", licht Turkstra toe.

Ook Marcel Nagengast, zelf oud-renner bij De Peddelaars en tegenwoordig ploegleider, steekt de handen uit de mouwen in 'zijn' Hoogeveen.

"We moeten het met z'n allen doen, dat is toch dé term in Drenthe. Als je met z'n allen de schouders eronder zet, kun je iets heel moois realiseren", vertelt Nagengast. "Mijn broer organiseert dit NK en dus ben je ook een beetje familiair verplicht om bij te dragen. En daarnaast komen er twee neefjes in actie tijdens het NK."

Passage over terras paviljoen

Klapstuk van het parcours is de passage over het terras van het paviljoen waar de vips de wedstrijd, van achter het glas, van dichtbij kunnen volgen. Jarno Wildeboer bouwde met zijn collega's een constructie waardoor een haakse bocht aan het water, nu wat vloeiender loopt.

"We hebben een drijvend ponton op het water gemaakt. Die hebben we opgehoogd en daar komen nu planken en vloerbedekking overheen zodat de renners hier met volle snelheid overheen kunnen", besluit Wildeboer.

