Kijk hier live naar het NK veldrijden in Hoogeveen

Kunnen Lars van der Haar en Puck Pieterse hun titel verdedigen tijdens de Nederlandse kampioenschappen veldrijden in Hoogeveen? TV Drenthe zendt vanaf 13.30 uur de wedstrijden van zowel de vrouwen als de mannen live uit. In beide wedstrijden rijden de elite- en belofterenners samen hun wedstrijd. Wel wordt er na afloop een apart klassement opgemaakt.

Dat betekent dat Drenthe in de beloftencategorie met Tibor del Grosso uit Eelde een grote kanshebber in huis heeft. De 20-jarige Drent is de regerend Nederlands kampioen in de klasse tot 23 jaar. Hij krijgt daar onder meer concurrentie van David Haverdings uit Zuidlaren. In de categorie van de vrouwen tot 23 jaar moet Leonie Bentveld haar nationale titel verdedigen. Iris Offerein uit Meppen, die vorig jaar nog zilver won op het NK in Zaltbommel, is een van haar grote concurrenten.