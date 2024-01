Glibberen en glijden bij eerste training op parcours NK veldrijden in Hoogeveen

VELDRIJDEN - 'Een priegelrondje'. Zo noemt regerend Nederlands kampioen veldrijden Lars van der Haar het parcours waarop hij komend weekend in Hoogeveen z'n titel moet verdedigen.

"Er zijn weinig rechte stukken, je bent altijd bezig. Ik denk dat degene die de minste fouten maakt, gaat winnen. Ik vind het wel leuk", zegt Van der Haar.

Veel renners onderuit

De crossers konden vanmiddag voor het eerst trainen op het parcours waar dit weekend het NK veldrijden wordt verreden. Het rondje werd om 14.00 uur vrijgegeven. Het was vooral glibberen en glijden op de schuine kant. Omdat de ondergrond nog deels bevroren was gingen veel renners daar onderuit of kozen ervoor om te gaan lopen.

"Het is lastig om hier druk en grip te houden", vertelt Jaël Plas nadat hij net onderuit geschoven is. "Als je eenmaal glijdt, ben je helemaal klaar."

Ook regerend Nederlands kampioen Van der Haar kwam in de problemen. "In het begin was 'ie nog wel redelijk te doen, maar het is nu helemaal stukgelopen en zo spekglad dat het op dit moment onfietsbaar en onloopbaar is geworden."

Parcours op zaterdag aangepast

Inmiddels heeft de organisatie van het NK veldrijden officieel laten weten dat de schuine kant voor de wedstrijden van de masters en nieuwelingen op zaterdag wordt aangepast omdat er nog vorst in de grond zit. Voor de wedstrijden op zondag wordt dit nog bekeken.

Drenten

'Onze' regerend Nederlands kampioen bij de beloften, Tibor Del Grosso uit Eelde, hield vandaag z'n kruit droog en hetzelfde gold voor David Haverdings uit Zuidlaren. Iris Offerein uit Meppen, die zondag haar zilveren medaille bij de beloften gaat verdedigen, was er wel.

"Het is best wel glad, we hebben te maken met opdooi, maar het is wel mooi", concludeert ze na afloop. En er zijn best wat extra kriebels omdat de titelstrijd dichtbij huis is. "Er komen toch wat bekenden kijken, dus dat is wel leuk."

