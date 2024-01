Roy Eefting rijdt achter de feiten aan bij scratch op EK in eigen land

BAANWIELRENNEN - Roy Eefting (34) uit Emmen kon vanavond niet meedoen in de strijd om de medailles bij het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Op zijn favoriete onderdeel de scratch finishte hij als elfde.

Het principe van de scratch is simpel: na een wedstrijd over zestig rondes is de renner die als eerste over de streep komt de winnaar.

Koersverloop

Na 25 rondes koers pakte de Pool Bartosz Rudyk solo bijna een ronde voorsprong op het peloton. Dat wisten de overige renners ternauwernood te voorkomen door de snelheid flink op te voeren. Daarna brak het peloton en miste Eefting de slag. Acht mannen pakten vervolgens samen een ronde voorsprong op het peloton.

"Het was gewoon niet goed. Ik had mee moeten zitten. Geen idee waarom dat niet lukte", reageerde Eefting na afloop. "Ik had deze acht mannen van tevoren op papier gezet. Zij rijden weg en dan ben ik er niet bij. Dan sla je jezelf voor de kop. Ik had goede hoop en ik voelde me goed. Dit was gewoon heel slecht."

Podium

De Portugees Iuri Leitao ontsnapte in de finale aan de aandacht van de acht andere koplopers en reed solo naar de streep. Hij is de nieuwe Europees kampioen op de scratch. Het zilver ging naar de Pool Rudyk die toch werd beloond voor z'n aanvalslust en het brons ging naar Tim Wafler uit Oostenrijk.

Medailles