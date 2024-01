FC Emmen zonder Heylen, maar met Ubbink tegen NAC

VOETBAL - Na een ultrakorte winterstop van twee weken start voor FC Emmen morgenmiddag de tweede seizoenshelft. De Drentse club kan meteen vol aan de bak, want één van de concurrenten in de strijd om een nacompetitieplek - NAC - komt op bezoek.

De status van de Drentse club is na de beroerde decembermaand dus duidelijk veranderd. De huidige huidige achtste plaats, op 8 punten van een directe promotieplaats, is de keiharde realiteit na vier nederlagen op rij. FC Emmen heeft 32 punten uit 20 duels, opponent NAC heeft er 31 uit 20.

Om op koers te blijven richting de nacompetitie, om toch weer terug te kunnen keren richting de eredivisie, zal Emmen morgen 2024 goed willen beginnen. Dat zal moeten gebeuren zonder Ahmed El Messaoudi, die Emmen de afgelopen week verruilde voor een avontuur in Kazachstan.

Voor de vergoeding én de salarispost die wegvalt wil Fred Grim zijn selectie graag met twee spelers versterken, maar die versterkingen zijn er nog niet. Wel is Desley Ubbink, na drie duels afwezigheid, weer terug. De enige speler die nog niet fit genoeg is om te spelen is Michaël Heylen.

4-3-3

Ondanks dat hij vorige week in het oefenduel tegen De Graafschap speelde in een 3-5-2 opstelling, kiest Grim morgen voor het vertrouwde 4-3-3 systeem. Dat lijkt goed nieuws voor Piotr Parzyszek, die vorige week in Doetinchem op de bank zat.