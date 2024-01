Hoogeveen hervat competitie met nederlaag bij Genemuiden

Beste kansen voor Hoogeveen

Hoewel Genemuiden het meeste balbezit had, waren de beste kansen in de eerste helft voor Hoogeveen. Jim Veltmaat was het dichtst bij een treffer. Vanaf een meter of twintig haalde hij verwoestend uit, maar Hidde Streutker (oud-keeper van HZVV) kreeg nog knap een vuist tegen de bal aan.

Hoogeveen, dat een week geleden het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi won, voetbalde in de eerste helft bij vlagen prima. Drie minuten voor rust had het zomaar 0-1 kunnen staan. Na een mooie aanval belandde de bal voor de voeten van Veltmaat, maar zijn inzet was iets te slap en kwam recht in de handen van Streutker terecht.