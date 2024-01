Luister hier live naar FC Emmen - NAC

VOETBAL - Na een dramatische decembermaand hoopt FC Emmen in de eerste wedstrijd van 2024 de flow van daarvoor weer terug te vinden. NAC Breda moet dan, op de eigen Oude Meerdijk, het slachtoffer worden.

FC Emmen is na de uitslagen van gisteravond de nummer 8 in de Keuken Kampioen Divisie en NAC staat 9e. Het verschil tussen beide ploegen is slechts één punt.