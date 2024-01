ACV start nieuwe jaar in mineur: 3-1 verlies bij Jong Sparta

VOETBAL - Het is ACV uit Assen niet gelukt om de eerste goede seizoenshelft in de Tweede Divisie een goed vervolg te geven. Uit bij Jong Sparta verloor de ploeg van trainer Ruud Jalving met 3-1.

ACV kende meer dan een goede eerste seizoenshelft en stond voorafgaand op plek vijf in de Tweede Divisie. Tegenstander Jong Sparta bivakkeerde in de middenmoot. De eerste mogelijkheid in de wedstrijd was voor de Assenaren via Bas Aalderink. De bal leek eerst als voorzet bedoeld maar hij verraste bijna doelman Reitmaier.

Dat was in de eerste helft ook de enige mogelijkheid want Jong Sparta begon daarna goed te voetballen en ook de beste kansen waren voor de thuisploeg. Mehmet Yuksel en Dano Lourens hadden het vizier niet honderd procent op scherp.

Toch kwam de treffer voor Jong Sparta er wel. Via een aanval kwam de bal bij Mehmet Yuksel die oog in oog met doelman Ramon Nijland niet faalde: 1-0. Vlak voor rust werd het bijna nog 2-0 maar Huser haalde de bal van de lijn.

Wissels ACV helpen niet

In de tweede helft zette trainer Ruud Jalving schot geschut in. Pascal Huser en Freddy Quispel kwamen binnen de lijnen. Dit leverde niet meteen kansen op. Ook in de tweede helft waren de beste mogelijkheden voor Jong Sparta. Nadat Bais een kans had gemist en Frimpong op de lat had gekopt, werd het alsnog 2-0 via Dano Lourens. Via een scherpe counter werd het ook nog 3-0 via Dean Zandbergen

Treffer Quispel