FC Emmen zakt weer door het ijs: 2-3 tegen NAC na 2-0 voorsprong halverwege

Kans op kans

De Drentse ploeg leek op weg om de hele nare decembermaand, met vier nederlagen op rij, weg te spoelen. Kans op kans creëerde Emmen, maar halverwege was de marge slechts twee treffers. Twee keer was captain Jari Vlak de doelpuntenmaker. De 1-0 scoorde de middenvelder na zeven minuten met een bekeken schot vanaf zo'n zestien meter. De 2-0 was een van richting veranderde vrije bal vanaf zo'n 25 meter. Jan van den Bergh toucheerde de bal, waardoor NAC-doelman Roy Kortsmit kansloos was. Toch had het bij rust zeker 4-0 of 5-0 moeten staan, maar megakansen waren niet besteed aan Konings (lat en naast) en Desley Ubbink (over en op Kortsmit).