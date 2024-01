Zó werden Nynke (14) en Ron (61) vandaag Nederlands kampioen veldrijden in Hoogeveen

VELDRIJDEN - Nynke Jochems (14) uit Putten won vanmorgen in Hoogeveen de Nederlandse titel veldrijden bij de nieuwelingen terwijl Ron Veeke uit het Brabantse Schijf (61) de snelste in de klasse van de zestigplussers was. En die rood-wit-blauwe truien kwamen voor hen allebei redelijk onverwacht.

"Het betekent heel veel voor mij. Maar ik had er wel alles voor over. Ik had het wel als doel gesteld in m'n hoofd", trapt Nynke af. "Ik vond het wel een mooi parcours met die schuine kanten enzo. Het was wel lastig en zwaar. Maar verder was het wel leuk."

"Het voelt heel goed, maar ik had het eigenlijk zelf niet verwacht", gaat Ron (61) verder. Hij heeft in het verleden al wel meerdere medailles gewonnen op het WK voor masters. Maar een rood-wit-blauwe trui nog nooit. "Ik train zo'n vijf uur per week. Want ik werk ook nog gewoon fulltime."

Live op TV Drenthe