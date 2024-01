Olhaco blijft hekkensluiter na nederlaag bij Pegasus

Spannend was het zeker wel, want Olhaco opende met setwinst en daarna ging het op en neer, maar in de laatste twee sets kwam de kracht van Pegasus toch naar boven. Dat was over de hele wedstrijd bekeken niet helemaal terecht blikte Arling terug.

''We begonnen met goede energie en dit leverde ook direct resultaat op. Daarna zakten we in en dit had niet moeten gebeuren, want we waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Met name Sander Kemperman was aanvallend lekker op dreef, maar het bezorgde ons toch niet de overwinning en dat is erg jammer, want er viel zeker iets te halen. Volgende week tegen Hengelo alles op alles zetten voor een beter resultaat en daar gaan we komende week hard aan werken.''