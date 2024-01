Sudosa heeft in topper Topdivisie geen kind aan VC Sneek: 3-0

Volleybal - De mannen van Sudosa Desto hebben in de Topdivisie A de topper gewonnen tegen VC Sneek. Op papier was het een topper tussen nummers 1 en 2, maar in de zaal had de ploeg van trainer Henk Gootjes geen kind aan de Friezen en won het met 3-0: 25-22, 25-23, 25-16.

In de eerste twee sets ging het lange tijd gelijk op, maar de derde set denderde de Assenaren over de Snekers heen. " Toen zag je echt dat wij met vertrouwen speelde", aldus Gootjes. " Alles ging toen vanzelf en speelden we VC Sneek weg. Op deze zege kunnen wij bouwen.