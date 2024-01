Fred Grim: 'De opdracht voor de tweede helft was niet anders dan voor rust'

'We spraken af om op dezelfde voet verder te gaan'

"Wat er fout ging? We komen de afspraken na rust gewoon niet meer na. We speelden een zeer goede eerste helft, maken twee goals en hadden er meer moeten maken. We spraken af om de tweede helft in te gaan alsof het 0-0 zou staan, dus de opdracht voor de tweede helft was exact gelijk aan die van voor de wedstrijd. We wilden druk blijven zetten en blijven voetballen. Daar ligt ook onze kracht. Maar het tegenovergestelde gebeurde, vooral na de aansluitingstreffer al hadden we daarvoor nog twee grote kansen op de 3-0."