Vrouwen ACV onderuit in beker tegen Jong Ajax

VOETBAL - De vrouwen van ACV kunnen zich weer volledig richten op de competitie. In de achtste finale werd de ploeg van trainer Freddy Bollegraaf uitgeschakeld door Jong Ajax. In Amsterdam werd het 4-2.

''Wij hebben heel weinig getraind de laatste weken en zij waren conditioneel toch iets sterker en dat gaf de doorslag in de slotfase. Natuurlijk hadden we verder willen bekeren, maar we kunnen ons nu ook weer voor 100 procent richten op de competitie en dit gaan we vanaf nu dan ook doen.''