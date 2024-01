Sudosa Desto doet uitstekende zaken bij Utrecht

VOLLEYBAL - In de Eredivisie ging Sudosa Desto op bezoek bij de nummer vijf Utrecht. De ploeg van trainer Mark Afman vertrok met de volle winst en nam daardoor de tweede plek over van Zwolle en blijft ook in het spoor van koploper Sneek. Het werd 3-1 voor de gasten uit Assen.

De verschillen waren minimaal in Utrecht, maar toch trokken de gasten verdiend aan het langste eind. Met name de laatste set was bloedstollend blikte Afman terug. ''Spannender kan het niet. We hebben gevochten en dingen geprobeerd anders te doen dan we normaal doen. Ik heb vooraf gezegd, als het niet loopt gaan we direct andere dingen proberen en dit heeft tot het juiste resultaat geleid. Dit was een teamprestatie van formaat.''