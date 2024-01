Jari Vlak: 'Kampioenschap kunnen we vergeten, maar ik heb plek 2 nog niet opgegeven'

VOETBAL - "We vergeten te voetballen, spelen de ballen gewoon naar de tegenstander." Dat was het grote probleem in de tweede helft, vond FC Emmen-captain Jari Vlak. De maker van de 1-0 en 2-0 stond na de 2-3 nederlaag tegeen NAC hevig balend voor de camera.

"Uiteindelijk denk ik dat we teveel bezig zijn geweest met het verdedigen van de 2-0 voorsprong. En we hadden het anders besproken en ook in het veld hebben we het wel tien keer naar elkaar geroepen. Maar zoiets is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan."