Piotr Parzyszek: 'We moeten iets meer klootzakken zijn'

"Je staat op het veld en je kunt het gewoon niet geloven. Als ik kijk naar mezelf ook. Ik schiet denk ik voor de twintigste keer tegen de paal of lat. Ik had al zeker op twaalf doelpunten moeten staan inmiddels", verzucht hij. "Ik zei net ook in de kleedkamer dat ik de ballen misschien verkeerd moet raken, want voor mijn gevoel raak ik de ballen perfect. Maar ze gaan niet tegen de touwen."

"Van de vijf wedstrijden die we nu verloren hebben was alleen de nederlaag tegen Willem II terecht, maar zo is het hele seizoen al. Er is geen club die ons weet te overmeesteren, maar we moeten iets meer klootzakken zijn en vanaf nu de wedstrijden gaan winnen. Het programma is inderdaad niet makkelijk, maar dat was het de laatste weken ook niet. Toch waren we alle duels - met uitzondering van Willem II - de bovenliggende partij", aldus Parzyszek.