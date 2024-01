Nieuwenhuis en Brand pakken Nederlandse titel veldrijden in Hoogeveen

VELDRIJDEN - Lucinda Brand en Joris Nieuwenhuis pakten vanmiddag de Nederlandse titel in het veldrijden in Hoogeveen. Voor Brand was het de derde keer dat ze Nederlands kampioene werd. Nieuwenhuis pakte, na een knappe solo, zijn eerste nationale titel bij de elite-renners.

Tibor del Grosso uit Eelde finishte als vijfde, maar mocht wel het rood-wit-blauw aantrekken want de Drent won - net als vorig jaar - de titel bij de Beloften.

Nieuwenhuis werd na een knappe solo op het fraaie parcours rondom paviljoen Nijstad voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampioen. De 27-jarige crosser van Baloise - Trek Lions was duidelijk te sterk voor Pim Ronhaar en titelverdediger Lars van der Haar, zijn ploeggenoten die op ruime afstand tweede en derde werden. Nieuwenhuis betrad na zijn tweede plaats van vorig jaar nu wel de hoogste trede van het podium.

Nieuwenhuis en Ronhaar reden aanvankelijk nog samen aan kop, maar halverwege de wedstrijd greep de geboren Doetinchemmer het initiatief. Hij liet zijn belager achter zich en in de ronden die volgden bouwde hij zijn voorsprong alleen maar uit.

Ronhaar moest genoegen nemen met de tweede plaats, Van der Haar stelde zijn derde plaats veilig. Daarachter vochten Kamp en Del Grosso om de vierde plek. Kamp trok aan het langste eind, maar Del Grosso was met zijn vijfde plek wel de beste belofte.

Geen Van der Poel

Wereldkampioen Mathieu van der Poel verscheen ook dit jaar niet aan de start van het NK. De wedstrijd past niet in zijn korte veldritseizoen, waarin het prolongeren van de wereldtitel volgende maand in Tsjechië het belangrijkste doel is.

Brand pakte derde nationale titel

Een gebroken neus hield de 34-jarige oud-wereldkampioene, Lucinda Brand, niet tegen vanmiddag in Hoogeveen. De Dordtse zette ze de concurrentie al vrij snel op grote afstand.

Puck Pieterse was de enige die Brand in de beginfase van de wedstrijd nog kon volgen, maar de kampioene van vorig jaar moest haar concurrente al snel laten gaan. In de tweede van de vijf af te leggen ronden moest Pieterse al inzien dat het zilver voor haar het hoogst haalbare zou worden en uiteindelijk finishte ze op vijftig seconden achterstand. Annemarie Worst reed op 1.55 minuut naar het brons. Ceylin del Carmen Alavarado werd vierde, Manon Bakker maakte de top-5 compleet.

Brand reed vorige week ook al sterk in de wereldbekerwedstrijd in Zonhoven, maar bij een val brak ze haar neus en moest ze opgeven. Ondanks dat fysieke ongemak was ze vastbesloten om mee te doen aan het NK en daar bewees ze dat aan haar vorm niets mankeert.

Mini-WK

"Dit is een mooie beloning. Ik schaal deze titel hoog in, want de concurrentie is groot. Deze race werd als een soort mini-WK gezien", zei Brand met het rood-wit-blauw om haar schouders bij RTV Drenthe. Alle nationale toppers waren aanwezig in Hoogeveen, op wereldkampioene Fem van Empel na. Zij koos voor een trainingsstage in Spanje.