Eindelijk: eerste zege handbaldames E&O

HANDBAL - Ze hebben er maanden op moeten wachten, maar na 14 nederlagen op rij is de eerste zege van het seizoen een feit voor de dames van E&O uit Emmen. De hekkensluiter van de eredivisie won op bezoek bij de nummer voorlaatst, PSV, met 20-23.

Mede dankzij een uitstekende keepster Amber Foree startte E&O goed aan het duel in Brabant en na een 9-12 ruststand bouwde het team van Jan Gerald Mulder de voorsprong in het tweede bedrijf gestaag uit. De maximale voorsprong was vijf punten (16-21) en uiteindelijk bleef de teller dus steken op 20-23.