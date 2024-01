Erica verliest tegen Steenwijkerwold: 'Ook als we twee uur hadden gespeeld, hadden we niet gescoord'

VOETBAL - Wel veel de bal hebben, maar niet scoren. Dat was het euvel vanmiddag voor SC Erica tijdens het inhaalduel tegen Steenwijkerwold in de Tweede Klasse H. De gasten begonnen scherper aan de wedstrijd en wisten tweemaal het net te raken: 0-2. Erica wist daar weinig tegenover te stellen.

Jori Ebbinge stelde na afloop de juiste diagnose: " Ook als we twee uur hadden gespeeld hadden we niet gescoord. We hadden wel veel de bal, maar kwamen niet echt tot kansen. Dat terwijl voorafgaand SC Erica bij een zege goede zaken kon doen in strijd tegen degradatie. Maar de gasten uit Steenwijkerwold waren vanaf het begin sterker.