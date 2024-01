Valse start Drentse clubs in nieuwe jaar: Bekijk nu aflevering 16 van Onze Club

VOETBAL - Na het geweld van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi gaan we na een weekje schaatsvertier het veld weer op, want voor de twee Drentse divisionisten (ACV en Hoogeveen) stonde de eerste speelronde van de tweede seizoenshelft op het programma.

Ook een divisie lager, in de derde divisie, stond de eerste speelronde van het nieuwe jaar op het programma. vv Hoogeveen, vorige week nog de glorieuze winnaar van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, had een pittige klus. De blauwhemden, die de komende maanden hopen op handhaving, wachtte de ontmoeting tegen kampioenskandidaat SC Genemuiden.

Het derde duel in deze 16e uitzending van het seizoen is een inhaalduel: in de zondag 2e klasse H ontving SC Erica een concurrent in de strijd tegen degradatie: Steenwijkerwold.