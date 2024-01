Terechte nederlaag voor wisselvallig DOS'46 in Amsterdam

KORFBAL - DOS'46 leed vanmiddag de derde nederlaag van het seizoen in de Korfbal League. In het uitduel tegen Blauw-Wit Amsterdam werd het 23-19. Daardoor verliest de formatie uit Nijeveen de aansluiting met de top 4, die zich aan het einde van de reguliere competitie plaatst voor de play-offs om de landstitel.

De ploeg van het trainersduo Henk Jan Mulder/Friso Boode, die vorige week hun contract in Nijeveen met een seizoen verlengden, blijkt bijna halverwege het zaalseizoen een wisselvallig ploeg te zijn. Zo werd er verloren van hekkensluiter KCC en won DOS'46 vorige week uiterst knap bij elfvoudig landskampioen PKC. Na dat duel leken de rood-zwarten de juiste richting te hebben gevonden richting de top 4, maar niets bleek minder waar in Amsterdam.

Dramatisch begin, toch gelijk, maar niet erop en erover

Bij 14-14 hoopte DOS'46 erop en erover te gaan, maar dat lukte niet. Blauw-Wit nam het heft weer in handen en na de 16-15 ging het snel. In een mum van tijd liep de thuisclub uit naar 20-15 en was het duel beslist. Met name Frank Mostard mocht zich uitleven bij Blauw-Wit. Hij scoorde uiteindelijk 8 van de 23 treffers.