'Jullie schetsen het beeld dat wij alleen op zoek waren naar een trainer met een camera'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Deze week is Kain Hoogeveen van Germanicus te gast in de studio van RTV Drenthe. Hij wordt deze keer ondervraagd door Tom Meijers en gelegenheidssidekick Florian van Velthoven. Hij vervangt Stijn Steenhuis die de fles geeft aan de pasgeboren Ted.

'Ik zie ons als tweede eindigen in de competitie'

Hoogeveen gaat onder meer in op de titelkansen van Germanicus in de Tweede Klasse H. "We hebben vlak voor de winterstop met 6-1 verloren van Bon Boys. Dat is een hele goede ploeg en ik denk dat zij uiteindelijk kampioen worden. Ik zie ons wel als tweede eindigen." Ook gaat hij in op het clubgevoel van Germanicus. "Het is een hele fijne betrokken en warme club. Maar ook wel kritisch hoor. We wonnen een keer met 11-2, en na afloop in de kantine werden de twee tegengoals grondig besproken."

Twee type trainers

Sidekick Florian van Velthoven gaat in op de actualiteit en bespreekt de trainerscarrousel. Ook de nieuwe trainer van Germanicus voor volgend seizoen wordt besproken: Erwin van Oosten. Van Velthoven ziet in de Drentse voetbalwereld twee type trainers: de jonge trainer die oog heeft voor data, presentaties houdt in plaats van besprekingen en veel gebruik maakt van beelden en de trainer van de oude stempel die goed is in het kweken van groepsgevoel en voetbal simpel houdt.

Hoogeveen kijkt daar kritisch naar. "Niels Dijkhuizen en jullie schetsen het beeld dat Germanicus op zoek is naar een trainer met een camera, maar dat is niet het enige."

Gelegenheidshost Tom Meijers gaat in op het fenomeen trainingskampen en deelt wat smakelijke voetbalhumoranekdotes. Ook Hoogeveen vertelt wat smakelijke verhalen, zoals een zakje jeukpoeder strooien op een plek waar je dat liever niet hebt.

Meepraten via de OCP-app

Vorig seizoen werd de Onze Club Podcast-app geïntroduceerd voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. De app telt inmiddels meer dan tachtig leden uit het Drentse amateurvoetbal. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

