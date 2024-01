Minister verwacht in de zomer meer duidelijkheid over toekomst wielerkoersen

Minister Conny Helder van Sport verwacht in de zomer meer duidelijkheid over de toekomst van wielerwedstrijden in Drenthe en andere noordelijke provincies. Vorig jaar september liet de politie Noord-Nederland weten te stoppen met het begeleiden van wielerevenementen door motoragenten.

De politie doet dat vanaf dit jaar omdat ze zich meer wil richten op haar kerntaak. Ook spelen capaciteitsproblemen een belangrijke rol. De politie vindt dat de veiligheid rondom wielerwedstrijden de verantwoordelijkheid is van organisatoren en vergunningsverleners.

'Spijtig'

Minister Helder vindt het 'spijtig' dat motoragenten daar niet meer voor kunnen worden ingezet. Ze liet daarom in overleg met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat een proef uitvoeren door Antea Group.

Die onderzoekt nu op welke manier wielerwedstrijden veilig kunnen worden gehouden, met minder politie-inzet. Antea Group begon afgelopen zomer al gesprekken met betrokkenen, zoals de wielerbond, de politie en zogeheten burgermotorrijders. Ook heeft de organisatie wielerwedstrijden bijgewoond "om zo een beeld te krijgen van de te onderzoeken situatie".

Zomer

Vanwege de winter zijn er nu geen wegwedstrijden, daarom wordt het onderzoek later dit jaar weer opgepakt. "De uitkomsten van bovengenoemd onderzoek verwacht ik in de zomer", schrijft ze in antwoord op Kamervragen.

Volgens minister Helder worden in Nederland al vrijwillige motorverkeersregelaars ingezet, maar gebeurt dat onder toeziend oog van de politie. Zonder die politie-inzet mogen zij geen grotere koersen, zoals een EK of de Ronde van Drenthe, begeleiden. De Stichting Motor Begeleiding Team Assen bestaat uit 130 vrijwilligers.

De organisatie van de Ronde van Drenthe maakte afgelopen november al bekend dat de mannen dit jaar niet in actie komen. Behalve het besluit van de politie om geen motoragenten meer in te zetten, kampt de organisatie ook met stijgende kosten en toenemende regeldruk.

Mogelijke uitbreiding

Komend voorjaar wordt een proef met burgermotorrijders uitgevoerd in Nederland. Bij welke wielerrondes dat is, is nog niet duidelijk. "Het onderzoek van Antea Group is erop gericht om te onderzoeken of een uitbreiding van de rol van burger motorverkeersregelaars mogelijk en wenselijk is." Er wordt dus onderzocht of die vrijwilligers ingezet kunnen worden als volwaardige vervangers van motoragenten.