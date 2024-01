FC Emmen blaast loopbaan Faris Hammouti nieuw leven in

Hammouti werd geboren in Utrecht en maakte op jonge leeftijd al de stap naar de jeugdopleiding van Feyenoord. In januari 2017 werd hij verhuurd aan Almere City FC, de club die hem in de zomer van 2018 definitief overnam van de regerend landskampioen. In Almere maakte hij onder leiding van Jack de Gier zijn debuut in het betaald voetbal en speelde hij ook een seizoen lang onder Fred Grim.