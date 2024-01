MSC haalt succesduo Brandsma/Blom terug, Valthermond in zee met Zeeman

VOETBAL - Ze werkten, niet zonder succes, al twee periodes met MSC in de top van het amateurvoetbal en ze laten blijken dat oude liefde niet roest. Leo Blom en Jan Derk Brandsma gaan na de zomer beginnen aan hun derde termijn als trainers van de Meppeler club, die uitkomt in de zaterdag 4e klasse A.

Het duo Blom (56) / Brandsma (71) gaat samen met Marco de Grip (56) het technisch kader vormen rondom de hoofdmacht van de Meppeler club. De Grip is nog assistent-trainer van Guido Wind, die na dit seizoen vertrekt naar asv Dronten.

Op de drempel van de Topklasse

Blom en Brandsma waren in hun eerste periode bij MSC (van 2009 tot 2015) zeer succesvol. Zo promoveerden ze naar de hoofdklasse, bereikten ze meerdere keren de nacompetitie en stonden ze in juni 2014 op de drempel van promotie naar de (toenmalige) Topklasse. EDO bleek in Nijkerk in de finale van de nacompetitie echter met 1-0 te sterk.

Het duo vertrok in 2015 van MSC naar d'Olde Veste'54 in Steenwijk, waar ze samenwerkten met De Grip (die daar hoofd jeugdopleiding was en trainer van het tweede elftal). In 2017 keerden Blom en Brandsma voor 8 wedstrijden terug bij MSC om de hoofdmacht - met succes - te behoeden voor degradatie uit de hoofdklasse.

Van zondag (hoofdklasse) naar zaterdag (vijfde klasse)

In 2020 besloot de Meppeler club, vooral vanwege de financiële situatie, de zondag in te ruilen voor prestatievoetbal op zaterdag. Inmiddels promoveerde de club één keer, waardoor het nu dus uitkomt in de 4e klasse A. Daarin doen de zwart-witten overigens volop mee in de strijd om het kampioenschap.

Zeeman opvolger Koning bij Valthermond

Valthermond heeft in Gerard Zeeman de opvolger gevonden voor de vertrekkende Kenny Koning. De afgelopen vijf seizoenen was Zeeman trainer van GRC in Groningen. Na een imposante actieve carrière bij het toen nog florerende Appingedam en twee seizoenen betaald voetbal bij SC Veendam, startte Zeeman zijn loopbaan als hoofdtrainer bij Stadskanaal. Daar was de Appingedammer drie seizoenen werkzaam, waarna hij onder andere nog Appingedam en Eems Boys trainde.

Vorig seizoen werd Zeeman genomineerd voor beste noordelijke amateurtrainer. Die eer moest hij echter aan Ruud Jalving (ACV) laten.

VAKO strikt Max Hulsinga

De 34-jarige Max Hulsinga uit Assen is het komende seizoen de nieuwe hoofdtrainer van VAKO uit Vries. VAKO speelt momenteel in de vierde klasse F van het zaterdagvoetbal. Hulsinga zal Cor Meijer opvolgen die met zijn vierde en laatste jaar bezig is bij de rood-gele formatie.