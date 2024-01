Armetierig Sudosa-Desto in eigen hal onderuit tegen concurrent Sliedrecht Sport

VOLLEYBAL - Een zeer matig spelen Sudosa-Desto heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de strijd om een plek in de A-Poule, waarin de beste vier ploegen in de reguliere stand van de eredivisie gaan strijden om de landstitel. In de eigen sporthal Olympus in Assen verloor de formatie van trainer/coach Mark Afman met 1-3 van concurrent Sliedrecht Sport.

De setstanden waren 21-25, 18-25, 25-17 en 22-25.

Door het verlies blijft Sudosa-Desto steken op 27 punten, nu uit 15 duels. Koploper is VC Sneek met 37 uit 15, gevolgd door Zwolle met 29 uit 15 duels. Sliedrecht Sport heeft stuivertje gewisseld met Sudosa-Desto en staat nu 3e, met 29 uit 15. Op plek 5 hijgt Apollo 8 de formatie uit Assen nu in de nek, met 26 uit 14.

Hoog tempo

Het tempo zat in er in set 1 meteen goed in. Beide teams gingen vurig van start en het publiek in Assen, dat in groten getale aanwezig was, leek zich op te kunnen maken voor een mooie avond. Al snel werd duidelijk dat de thuisclub moeite had met de harde services van Sliedrecht. De bezoekers legden veel risico in hun services, wat resulteerde in een snelle voorsprong. Met krachtige aanvallen, met hoofdrollen voor Kirsten Wessels (voormalig speler van Sliedrecht Sport) en Manon Torenbeek probeerde Sudosa-Desto het tij te keren, maar het bleek niet genoeg. Set 1 werd afgesloten met 21-25.

Kop en schouders

In set 2 werd het gaspedaal opnieuw volledig ingedrukt en Sudosa kon nauwelijks bij benen. Er werd een gat geslagen van 13-20 voor Sliedrecht en daarna ging het snel. Aan de zijde van Sliedrecht waren het de twee passer-lopers, Evie van Kerkvoorde en Louise Bijlsma, die er met kop en schouders bovenuit staken. De thuisploeg vond maar geen antwoord, waardoor de 18-25 setstand allesbehalve geflatteerd was.

Terug in de wedstrijd

Maar de Assenaren lieten zich niet zomaar uit het veld slaan. In de beginfase van set 3 was het opnieuw Sliedrecht dat de overhand had. Maar dankzij een energieke Lynn van Mill kwam er echter nieuw leven in het team van Afman. Samen met een goed spelende Beau de Vries, die elkaar goed wisten te vinden, kwamen de Assenaren op een voorsprong van 21-15. Dankzij twee punten via Eline Mosselaar (23-17 en 24-17) en Paula Boonstra werd de set gewonnen door Sudosa met 25-17.

Zes punten voorsprong niet voldoende