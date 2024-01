Thuiswedstrijden voor Hurry-Up en E&O in de beker

HANDBAL - Hurry-Up en E&O hebben in de achtste finale van het bekertoernooi allebei een thuiswedstrijd geloot. Hurry-Up neemt het op tegen Tachos, terwijl E&O is gekoppeld aan Quintus.

Hurry-Up ontvangt dinsdagavond 6 februari Tachos om 20.30 uur in Zwartemeer. De opponent uit Noord-Brabant degradeerde vorig seizoen uit de BENE-League en staat op dit moment derde in de eredivisie.

Twee dagen later wordt E&O - Quintus om 20.15 uur in Emmen gespeeld. De groen-witten plaatsen zich dinsdagavond voor de landelijke beker door in de regiofinale de reserveploeg van Hurry-Up met 30-38 (14-20) te verslaan. In een eerdere ronde sneuvelde Unitas uit Rolde nog tegen Hurry-Up 2.