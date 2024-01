Max Houkes moet na succesvolle start tournee door Zuid-Amerika afbreken

TENNIS - Het was de bedoeling dat tennisser Max Houkes (23) uit Sleen vier weken lang toernooien zou spelen in Zuid-Amerika. Maar afgelopen weekend kreeg de nummer 351 van de wereld last van z'n rug. Omdat de pijn alleen maar erger werd, is hij inmiddels terug naar Nederland gevlogen.

"Begin december is het me een keer in m'n rug geschoten. Dat was toen een acute blessure. Het bleek toen dat ik stijve heupen had en dat m'n bekken niet helemaal recht stond. Dat komt natuurlijk ook door de eenzijdige belasting bij het tennissen. Ik kreeg toen flexibiliteits-oefeningen mee voor m'n heupen. En daarna ging het goed", herinnert Houkes zich.

'Ik had ineens weer pijn'

"De voorbereiding richting de wedstrijden in Zuid-Amerika verliepen daarna prima. Ik had nergens last meer van en m'n niveau was goed. Maar afgelopen zondagnacht, toen ik wakker werd, had ik ineens weer die pijn. Eerst dacht ik dat ik nog gewoon door kon spelen, maar de pijn werd alleen maar erger", vertelt Houkes.

"Ik voelde de dagen ervoor al wel dat er wat meer spanning op m'n spieren stond. Dat had misschien ook te maken met het vochtverlies. Het was daar heel warm en ik zweet snel. Ik weet dat ik heel veel moet drinken om dat aan te vullen."

Streep door Brazilië en Uruguay

Maar ondanks dat Houkes zich nog wel liet behandelen door een Argentijnse fysiotherapeut, ging het niet beter. "De pijn werd alleen maar erger en toen hebben we besloten om naar huis te vliegen."

Het was de bedoeling dat Houkes nog twee toernooien in Brazilië zou spelen en ook nog één in Uruguay. Maar daar gaat nu definitief een streep doorheen. "Ik hoop dat ik snel weer helemaal fit kan worden en dat ik hier dan eerst een goed trainingsblok kan draaien" baalt Houkes.

Dubblefinale

In de eerste week in Brazilië wist de Drent, samen met zijn Oostenrijkse dubbelpartner Lukas Neumayer, nog wel de finale van het Challenger-toernooi van Buenos Aires te halen. In het enkelspel werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnaar van het toernooi.