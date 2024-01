Renate Beuving is springruiter, stalhouder en moeder: 'Altijd al paarden om me heen'

PAARDENSPORT - Net nadat ze kon lopen reed ze al op een pony. Nu heeft Renate Beuving (34) haar eigen springstal in Orvelte. Er staan zeventien paarden van verschillende eigenaren op stal waarvan ze er veertien onder het zadel heeft.

"Het zijn paarden van verschillende klanten die ze bij mij in training hebben gezet, zodat ik ze verder kan opleiden. Daarnaast staat er één paard van onszelf", vertelt Beuving

Het niveauverschil op stal is groot. "Er staat een aantal paarden dat net zadelmak is, maar we hebben ook een paard staan dat 1 meter 45 springt en alles daar tussenin."

Indoor Hartje Drenthe in Beilen

Het zijn drukke tijden voor de springruiter uit Orvelte. Vanmiddag reed ze met drie jonge paarden op Indoor Hartje Drenthe in Beilen. Ze won de 1 meter 20 rubriek en eindigde met haar andere paarden op de zesde en achtste plaats.

Op de valreep verkocht

Daarnaast was het de bedoeling dat ze zich vanavond in Beilen zou proberen te plaatsen voor de Grote Prijs Indoor Hartje Drenthe van morgenavond. Maar vanmiddag is haar 9-jarige ruin Kadanz op de valreep verkocht. Hij vertrekt binnenkort naar Amerika waar hij 'in dienst van' de Zwitserse springruiter Martin Fuchs, de huidige nummer zes van de wereld, z'n eerste wedstrijden zal springen.

"Hij loopt nu op 1 meter 40-niveau en hij is bijna klaar voor 1 meter 45. Hij wil het heel graag goed voor mij doen en geen fouten maken. Hij gaat altijd voor mij door het vuur."

Donderdag volgt Jumping Amsterdam. Daar gaat ze van start met de 7-jarige merrie Miss Congeniality. "Dit paard gaat zeker wel een parcours van 1 meter 45 lopen. En of ze dan ook 1 meter 50 of 1 meter 60 gaat halen, heeft ook te maken met haar instelling. En dat moet de toekomst uitwijzen."

Jumping Amsterdam

Voor Jumping Amsterdam probeert ze zich ieder jaar te plaatsen. Buiten dat ze daar al heel wat successen heeft behaald is het ook een goede plek om haar bedrijf in de etalage te zetten.

"Vorig jaar reed ik daar met een paard in de prijzen op een parcours van 1 meter 10. En een week later vertrok hij naar een grote stal in België, dus dat is wel een succes geweest."

Beuving rijdt al haar hele leven. Als meisje van elf zat ze al in de nationale selectie. "Ik reed op Mister J.J. Een van m'n belangrijkste pony's in m'n carrière. Wat dat betreft was ik er vroeg bij. Ik heb daar heel veel ervaring opgedaan waar ik nog altijd voordeel van heb."