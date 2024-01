DOS'46 strijdend ten onder in noordelijke derby tegen LDODK

KORFBAL - DOS'46 heeft de noordelijke derby in de Korfbal League verloren. In een stijf uitverkochte sporthal De Eendracht in Nijeveen was LDODK uit Gorredijk met 22-24 te sterk.

DOS'46 is bezig aan een wisselvallig seizoen. Twee weken geleden zorgde DOS'46 voor een enorme stunt door te winnen op bezoek bij landskampioen PKC, maar acht dagen later ging de ploeg van coach Henk Jan Mulder onderuit in Amsterdam.

Tegenstander LDODK kwam met de nodige twijfels naar Nijeveen toe. De ploeg van coach Gerald Aukes - die een verleden heeft bij DOS '46 - won de eerste zes wedstrijden van het seizoen, maar ging daarna twee keer onderuit.

Sterke start

DOS'46 wist dat het goed moest beginnen aan de wedstrijd en deed dat ook. Door twee treffers van Willemien Kragt en een doelpunt van Tessa Lap liep de thuisploeg snel uit naar een 4-1 voorsprong.

Maar LDODK raakte niet in paniek en had de schade snel weer gerepareerd. Drie vlotte goals op rij zorgden voor een 4-4 tussenstand. DOS'46 leek het in deze fase van de wedstrijd even kwijt te zijn. Veel ballen werden ingeleverd en de schoten vielen niet meer.

LDODK neemt het heft in handen

LDODK daarentegen had de smaak te pakken. Dankzij een sterk spelende Erwin Zwart, die voor rust vier keer scoorde, liep de ploeg van Aukes uit naar een 4-7 voorsprong. Eline van Veldhuisen deed namens DOS'46 iets terug, maar direct kreeg de thuisploeg weer een doelpunt om de oren.

Mulder nam een time-out om de boel weer op de rit te krijgen. Maar dat lukte niet. Sterker nog, LDODK scoorde vijf keer op rij en liep uit naar 5-13. Bij DOS'46 kwam Sam Meijer in het veld en zij scoorde vrijwel direct. Ook Mart Vrielink schoot voor rust nog raak. Ruststand: 9-14.

DOS'46 knokt zich terug

De eerste twee goals na rust waren voor LDODK en daarmee leek de wedstrijd al gespeeld. Toch gaf de thuisploeg niet op. Onder aanvoering van Eline van Veldhuisen, die haar vierde en vijfde van de wedstrijd maakte en een knap doelpunt van Sam Meijer knokte DOS'46 zich terug tot 13-16.

Even leek de spanning terug te zijn in Nijeveen. De DOS'46-fans gingen massaal achter hun eigen ploeg staan, maar LDODK was op tijd weer bij de les. Drie snelle goals op rij gaven de bezoekers weer wat lucht: 13-18.

DOS'46 kwam dit seizoen al vaker terug van een grote achterstand en bleef geloven in een resultaat. Beide teams scoorden om en om tot 18-23, maar daarna wist de thuisploeg het verschil te verkleinen tot 20-23. Toen Willemien Kragt vervolgens haar derde van de avond maakte, was de spanning weer terug: 21-23.

Beslissing

In de laatste vijf minuten leek het kaarsje op bij de thuisploeg. Erwin Zwart maakte zijn zevende van de wedstrijd en bracht daarmee het verschil weer op drie. Met nog twee seconden te spelen maakte Sam Meijer nog haar vijfde van de wedstrijd, maar daar bleef het bij. Eindstand: 22-24.

Met zes treffers werd Eline van Veldhuisen topscorer bij DOS'46, Sam Meijer kwam tot vijf doelpunten. De andere scores werden gemaakt door Mart Vrielink (3x), Willemien Kragt (3x), Christian Dekkers (2x), Jesse de Jong (2x) en Tessa Lap.

Plek vier ver weg

Door de nederlaag blijft DOS'46 in de middenmoot staan van de Korfbal League. De vierde plaats, die recht geeft op een plaats in de play-offs, lijkt voorlopig uit zicht. LDODK verstevigde de koppositie, al komen de andere teams later dit weekend nog in actie.