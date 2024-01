Verdienstelijk punt van Hoogeveen tegen Gorecht

VOETBAL - De voetballers van Hoogeveen (zaterdag) pakten vanmiddag een punt tegen hoogvlieger Gorecht. Het doelpuntloos gelijkspel was zeker niet slaapverwekkend. Beide ploegen kregen kansen, maar gescoord werd er niet.

Veel wedstrijden in de zaterdag 2e klasse J werden vanmiddag afgelast en dus hebben niet veel ploegen hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld. Gorecht blijft tweede, op drie punten van koploper Noordscheschut. Hoogeveen staat na twaalf wedstrijden op de tiende plaats, met dertien punten.

Gorecht sterker

Terwijl grote delen van Drenthe onder een centimeters pak sneeuw bedolven ligt, was er in Hoogeveen de afgelopen week nauwelijks sneeuw gevallen en was het kunstgrasveld goed bespeelbaar. Gorecht, dat bij een nederlaag van koploper Noordscheschut de koppositie kon overnemen, was de dominerende ploeg in de eerste helft. De Groningers kregen de beste kansen, maar gescoord werd er voor rust niet. Binnen drie minuten had de thuisclub geluk dat een poging van verdediger Miska Scheepsma op de lat belandde. Hoogeveen kreeg in de eerste 45 minuten helemaal geen kansen en mocht niet mopperen dat het ongeschonden de rust bereikte.

Evenwicht

In de tweede helft was de wedstrijd veel meer in evenwicht en kreeg ook de thuisclub kansen. De grootste was na een kleine 25 minuten spelen toen Adam Hormat Allah Gorecht doelman Willem Bouwkamp tot een goede redding dwong.

Bouwkamp moest nog een paar keer redding brengen, maar ook Hoogeveen wist het net niet te vinden. In de slotfase waren de gasten weer wat sterker en kwam Hoogeveen weer twee keer goed weg. Gescoord werd er echter niet meer, zodat de ploeg van trainer Herman Schonewille een verdienstelijk punt overhoudt aan de eerste wedstrijd na de winterstop.